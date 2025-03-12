İmamoğlu'ndan diploma açıklaması: İstanbul Üniversitesi'ne baskı sürecine devam ediyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, ön seçim yurt gezileri kapsamında Kastamonu'da konuştu.

İmamoğlu, savcılığın İstanbul Üniversitesi'ne diplomayla ilgili yazı yazdığını açıkladı. İmamoğlu, "Bugün alelacele, bir kez daha İstanbul Üniversitesi'ne yazı yollayarak diplomamla ilgili baskı yapma sürecine, üniversiteyi baskılama sürecine devam etmiş. Buraya gelirken öğrendim" dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"İmamoğlu'ndan korkuyor. O kadar korkuyor ki, bu korku açıkçası her daim onu tedirgin ediyor. Benimle çağrılarıma rağmen Türk milletinin huzuruna çıkıp mertçe yarışacak cesareti de yok. Onun için tuzaklar hazırlıyor, bana çelme takmaya çalışıyor, bana yaptıkları sık davetlerle adeta ikinci Saraçhane'ye çevirmeye çalıştığı savcılık, bugün alelacele, bir kez daha İstanbul Üniversitesi'ne yazı yollayarak diplomamla ilgili baskı yapma sürecine, üniversiteyi baskılama sürecine devam etmiş. Buraya gelirken öğrendim. Çok aceleleri var" dedi.

SALON VERİLMEMİŞTİ

İmamoğlu'nun bugün Kastamonu'da yapacağı program için istediği spor salonu verilmeyince program Kuzeykent Pazar Yeri'ne alınmıştı.