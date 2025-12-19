Giriş / Abone Ol
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Edirne'de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

Güncel
  • 19.12.2025 20:57
  • Giriş: 19.12.2025 20:57
  • Güncelleme: 19.12.2025 21:07
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Edirne mitingine davet: "Ben de ekran başında sizlerle olacağım"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla halkı yarın gerçekleştirilecek Edirne mitingine davet etti.

"Bu ülkenin umudu 86 milyon insanı. Edirne’de buluşuyoruz" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda daha önce Edirne'de gerçekleştirdiği konuşmayla Edirnelilere seslendi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

