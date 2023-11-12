İmamoğlu'ndan 'ekremedit' hesabı açıklaması: Hiçbir bilgim ve ilgim yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi" dediği "@ekremedit" hesabı hakkında, "Anonim hesapmış. Hiçbir bilgim ve ilgim yok. Benim çevremde trol duramaz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay akşamı ikinci turda neden çekilmediğine ilişkin açıklamasında, "Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. ‘Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi" demişti.

Ekrem İmamoğlu, söz konusu hesap hakkında, "Anonim hesapmış. Hiçbir bilgim ve ilgim yok. Benim çevremde trol duramaz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Arkamdan hançerlendim' sözü de sorulan İmamoğlu, "Kazanmaya odaklı bir yol arkadaşıyım. Bahsettiği insanlar öyle insanlarsa, hançerlendiğini düşünüyorsa, onlardan birisi olabilir. Ben öyle biri değilim" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren İmamoğlu, "İBB'yi tekrar kazanacağız. İstanbul'da en az 25 ilçeyi kazanma konusunda kararlılığımız var" diye konuştu.

İmamoğlu'nun, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a açıklamaları şöyle:

>> @ekremedit adlı Twitter hesabını kullanan kimdir? Sizinle bağlantısı nedir?

Anonim hesapmış. Hiçbir bilgim ve ilgim yok. Benim çevremde trol duramaz. Bu tarz yakıştırmalar olunca üzülüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez. Bu sözleri genel başkanımızın da söylemiş olabileceğine inanmak istemem.

>> Kılıçdaroğlu size “@ekremedit diye hesaptan mesaj yayınlanmış, bu benim moralimi bozdu” dedi mi?

Hayır, hiç öyle bir şey denilmedi. Ne sayın Kılıçdaroğlu ne de yakınındakilerden biri söyledi.

>> “Arkamdan hançerlendim” sözünü üzerinize alındınız mı?

Hiç alınmadım.

>> “Bu laf bana” diye düşündünüz mü?

Bir an bile düşünmedim. Ben gördüğüm eksiği ve hatayı yüze söyleyen bir insanım. “Ben uçurumdan atlıyorum, siz de arkamdan atlayın” diyecek yol arkadaşı değilim. Kazanmaya odaklı bir yol arkadaşıyım. Bahsettiği insanlar öyle insanlarsa, hançerlendiğini düşünüyorsa, onlardan birisi olabilir. Ben öyle biri değilim.

>> Kılıçdaroğlu, “Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı” dedi.

Tamam, öyleyse 29 Mayıs'taki üç dakikalık videomu tekrar izlesinler. Tabi ki bir değişimden bahsettim ve bu çok normal, olması gereken bir çağrıydı. Hiç uyumadan, Ankara'dan İstanbul'a geldim. Çünkü 29 Mayıs akşamında Maltepe Meydanı'nda İBB olarak Fetih kutlaması yapacağız. 100 kişiyle kutlama yapamam ben. İnsanları davet ediyorum o videoda aynı zamanda. Millet hayal kırıklığı ve öfke yaşıyor. Bize “Bu seçimi nasıl kaybedersiniz” diyor. Değişim olmadan, ilerlemenin olmayacağını zaten görüyordum. Bir gün sonra 30 Mayıs'ta sabah saatlerinde kendilerini aradım. Randevu talep ettim ve 1 Haziran günü buluşup duygu ve düşüncelerimi açıkça kendileriyle paylaştım. Bu arada video önceden hazırlandı iddiaları da yalan. Bakın İsmail Bey şurada çektik videoyu, çardağın altında.

>> Kılıçdaroğlu dedi ki: “Değişim söylemelerini dillendirenler değişime direnenlerdir. Onları da görevden aldım.”

(Gülüyor) Demek ki ben değilim.

>> Kamuoyunda Özel'in genel başkan, İmamoğlu'nun parti lideri olduğu ve fiili bir eşbaşkanlığın bulunduğu konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz?

Babam bana mesaj attı, dedi ki: “Hayırlı olsun. Ailece bulunduğumuz yere değer katmak için mücadele veriyoruz, sen de bunu layıkıyla yapıyorsun. Devletine, milletine, partine hizmetinde Allah yardımcın olsun. Ben hizmet eden birisiyim. Partimizin bir genel başkanı var: Sayın Özgür Özel. Kim görev yaparsa yapsın, kurumsallığa, kuruma ve kurumun başındaki insana sonsuz saygı gösteren birisiyim. Ben “Değişim” diyen insandım. Ona rağmen divan başkanlığı önerildi. “Çok olaylar çıkacak” denilen yerde çıt çıkmadan kurultay yaptık. Bu saygıyı gördüğüm için dünyanın en mutlu insanıyım. Artık partimizin başında yeni bir genel başkan var. O dönemde de genel başkanımız vardı. Farklı düşünmeme rağmen tek bir noktada kendilerine saygısızlıkta bulunmadım. Bugün de sonsuz saygıyla, genel başkanımın işini yapmasına en üst seviyede destek olurum. Yanında olurum.

>> İlişkiniz nasıl olacak? Kardeşlik hukuku tanımı kullanıldı.

Doğrudur. Öyle bir hukukumuz var zaten. Kardeşlik hukuku; şu an bir partinin genel başkanı olan kardeşinize nasıl davranmanız gerekiyorsa öyle davranmaktır. Başta, birinci derecede saygıyla davranmak gelir.

>> Dışarıdan bir gerilim beklentisi…

Çok beklerler. Asla. Gerilim yaratmama konusunda deneyimliyim. Bu süreçte herkes konuşurken, beş buçuk aydır ne TV'ye ne de gazetelere demeç vermedim. Konuşmadım. Partimin meselelerini hiçbir zaman kamuya açık konuşmadım, konuşmayacağım.

>> Akşener, kurultaydan sonra “Bizim için bir şey değişmedi” dedi. Kapıları kapatmış görünüyor.

Hem sayın Meral Akşener hem İyi Parti'nin kadroları devletinin, milletinin, İstanbul'un ve buna benzer şehirlerin geleceğini düşünerek karar verirler. Şüphe duymam. Geleceği düşündüğü anda doğru karar neyse onu verir ve uygularlar. Dolayısıyla benim “İttifak süreci bitti” diye yorum yapmam mümkün değil. Konuşulmaya muhtaç bir süreçtir.

>> 29 Mayıs'ta bu bahçede açıkladınız değişimle 5 Kasım'da gerçekleşen değişim aynı mı?

Değişim bir anda tam anlamıyla olacak birşey değil. Zamana ihtiyacı var. Ama şu anda benim elbetteki arzu ettiğim noktada önemli bir adım atılmıştır. Ama bu bir anda bitecek birşey değil. Süreç devam edecek.

>> Nereye kadar?

Partimiz yerelde ve genelde iktidar olana kadar. Başardığımızda gerçek anlamda değişimi başardık diyebiliriz.

>> Yerel seçimde hedefiniz ne?

İBB'yi tekrar kazanacağız. İstanbul'da en az 25 ilçeyi kazanma konusunda kararlılığımız var. Doğru toplumsal ittifakları kurabilirsek, İstanbul İttifakı'nı uygulayabilirsek üstüne bile çıkabiliriz. İlave hedefimiz de var elbette. Ortaya koyacağımız İstanbul performansı ve rüzgarı bütün Türkiye'ye pozitif yansıyacaktır. Türkiye'de de insanları şaşırtacak derece sonuçlarla karşılaşacağımıza inanıyorum.

>> Nasıl?

Mevcudu koruyacağımız gibi 5-6 büyükşehir belediyesini kazanmakta da iddialı olacağız.