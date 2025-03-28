İmamoğlu'ndan el yazısıyla Maltepe mitingine çağrı: Yanınızda olacağım

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendi el yazısıyla yurttaşları Maltepe mitingine davet etti.

İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından paylaştı.

"İNANIN Kİ YANINIZDA OLACAĞIM"

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Maltepe'de milletçe buluşuyoruz. İnanın ki yanınızda olacağım. Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım. Gelin kol kola, omuz omuza olacağım."