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İmamoğlu'ndan el yazısıyla Maltepe mitingine çağrı: Yanınızda olacağım

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın 12'de Maltepe'de düzenlenecek Maltepe mitingine çağrı mektubunu paylaştı.

Güncel
  • 28.03.2025 13:59
  • Giriş: 28.03.2025 13:59
  • Güncelleme: 28.03.2025 14:08
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan el yazısıyla Maltepe mitingine çağrı: Yanınızda olacağım
Fotoğraf: DepoPhotos

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendi el yazısıyla yurttaşları Maltepe mitingine davet etti.

İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından paylaştı.

"İNANIN Kİ YANINIZDA OLACAĞIM"

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Maltepe'de milletçe buluşuyoruz. İnanın ki yanınızda olacağım. Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım. Gelin kol kola, omuz omuza olacağım."

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