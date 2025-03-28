İmamoğlu'ndan el yazısıyla Maltepe mitingine çağrı: Yanınızda olacağım
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın 12'de Maltepe'de düzenlenecek Maltepe mitingine çağrı mektubunu paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendi el yazısıyla yurttaşları Maltepe mitingine davet etti.
İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından paylaştı.
"İNANIN Kİ YANINIZDA OLACAĞIM"
İmamoğlu'nun mesajı şöyle:
"Maltepe'de milletçe buluşuyoruz. İnanın ki yanınızda olacağım. Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım. Gelin kol kola, omuz omuza olacağım."
Ekrem Başkanımızın kendi el yazısıyla selamını ve çağrısını getirdim, dostlar.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 28, 2025
Yarın 12.00'de Maltepe Mitingi'nde buluşacağız. Ekrem Başkanımız da yanımızda olacak.
Mücadelemiz bitmeyecek! pic.twitter.com/1KVQAKU7Jg