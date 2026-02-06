İmamoğlu'ndan el yazısıyla Zeydan Karalar açıklaması: Geçmiş olsun Adana, geçmiş olsun Zeydan Başkanım

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesine ilişkin bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Benim canım başkanım, Adana gibi başkan Zeydan Karalar'ın tahliyesi beni çok mutlu etti. Haksızlık ve hukuksuzluk döneminde güzel bir teselli oldu. Tutuksuz yargılama haktır. Geçmiş olsun Adana, geçmiş olsun Zeydan Başkanım" ifadesini kullandı.