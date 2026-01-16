İmamoğlu'ndan emeklilere mesaj: Geçim derdi bitecek
Emeklilere seslenen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Emeklinin geçim derdini bitireceğiz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
10 aydır cezaevinde tutulan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından emeklilere yönelik paylaşım yapıldı.
"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından emeklilerle ilgili yapılan paylaşımda "Emeklilik sisteminde yapacağımız reformla zamanında ödediğiniz sosyal güvenlik primlerinin karşılığını alacaksınız" denildi.
Emeklinin geçim derdine son vereceğini kaydeden İmamoğlu, "Ülke çapında sağlanacak ücretsiz hizmetler sayesinde sosyal hayata katılabileceksiniz" ifadelerini kullandı.