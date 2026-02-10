İmamoğlu'ndan Emin Çölaşan'a mektup

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Emin Çölaşan'a meslekteki 50. yılını kutladığı bir mektup gönderdi.

Basın özgürlüğüne vurgu yapan İmamoğlu, "Kaleminiz hiç tükenmesin, sesiniz hiç kısılmasın" dedi.

Gazeteci Emin Çölaşan meslekte 50. yılını doldurduğunu İmamoğlu'nun kendisine tebrik mektubu yolladığını belirtti.

İmamoğlu'nun mektubu şöyle:

“Saygıdeğer Emin Çölaşan, Gazetecilik mesleğinde 50. yılınızı kutluyorum. Türkiye’nin köşeye sıkıştığı, nefesi kesildiği, sesi kısıldığı zamanlarda sizin gibi muhalif, cesur ve kararlı gazetecilerin kıymeti daha belirgin hale geliyor.

Çocukluğumdan itibaren babamızın esnaf tezgâhında günlük gazetelerin varlığında, misafirlerle, müşterilerle birlikte ben de gazete okuma alışkanlığını elde etmiş oldum.

38 yaşında siyasete başlamış olsam da Türkiye’nin günlük yaşamına, siyaset, ekonomi, siyasiler ve tavırlar, hafızamda bu alışkanlıkla birlikte her zaman gelişmiştir.

Benim için gazetelerde en dikkat çekici alan, köşe yazarları olmuştur. Ardından kitapları ile tanımak da çok bildiğim o fikirlerle buluşma zamanına dönüşmüştür.

Sizi de bu zaman diliminde keyifle, ilgiyle takip ettim, okudum. Gazetecilerin varlığı ve yeni cesur isimlerin de sayfalara eklenmesi, sizlerin desteği ile yetişmesi elzemdir.

Size sağlıklı bir ömür ve meslek yaşamı diliyorum. Kaleminiz hiç tükenmesin, sesiniz hiç kısılmasın.

Sevgi ve saygılarımla. Ekrem İmamoğlu.”