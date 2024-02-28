İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Emekli etmeye hazırlanıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aksaray'da 'Bulgur Palas' açılışında konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Onu da emekli etmeye hazırlanıyoruz" dedi.

İBB Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Aksaray'da 'Bulgur Palas' açılışında konuştu.

Yaklaşık 100 yıl sonra halka açılan konağın restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür eden İmamoğlu, konağın tarihi hakkında da bilgi verdi.

Konağın 2021'de İBB tarafından satın alındığını hatırlatan İmamoğlu, binada kütüphane, İstanbul Kitapçısı, Beltur Cafe ve Öğrenci Kampüsü olacağını söyledi.

"GEREKİRSE KOPYALAYABİLİRSİNİZ"

Ekrem İmamoğlu, "Bulgur Palas, bizden önceki zihniyetle aramızdaki farkı ortaya koyan en önemli örneklerden birisi. Kamuya ait alanları yeniden halka açmakla kalmıyor, ihmal edilen özel mülkleri de tüm İstanbulluların faydalanabileceği mekanlar haline getiriyoruz. Tarihe sahip çıkmak lafla olmaz. Gerekirse kopyalayabilirsiniz sorun olmaz" dedi.

"EMEKLİ ETMEYE HAZIRLANIYORUZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek çok yerde merkezi yönetimle yerel yönetimin aynı partide olması gerektiğine dair söylemlerini hatırlatan İmamoğlu, "Onu da emekli etmeye hazırlanıyoruz. Demokrasiye inancını kaybetmiş insanlara demokrasiyi en güçlü şekilde hatırlatacağız" dedi.

İmamoğlu, İstanbul tarihinin en fazla restorasyon yapıldığı dönemi yaşadıklarını ve son 25 yılda İBB'nin yapamadıklarını 5 yılda yaptıklarını söyledi.