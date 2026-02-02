İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Freni patlamış kamyon gibisiniz"

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren bir video paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında "Özellikle gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor" dedi.

"BEDELİNİ ÇOCUKLAR ÖDÜYOR"

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"2018’den 2026’ya…

“Freni patlamış kamyon” gibisiniz, 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz!

Özellikle gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor. Analar babalar okula boş beslenme çantası koymanın acısını yaşıyor. Milyonlar, sofrasından her geçen gün eksiltir hale geldi.

Liyakatten, akıldan, bilimden uzak yaklaşımınızın yüz milyarlarca dolarlık bedeli, 86 milyon insanımıza yoksulluk, açlık, işsizlik, mutsuzluk ve geleceksizlik olmuştur.

"ÇIRPINDIKÇA BATIYORSUNUZ"

Enerjisi bitmiş, inandırıcılığını yitirmiş, bozuk plak halinizi kimse dinlemiyor. Çırpındıkça batıyorsunuz.

Millete zarar vermekten vazgeçin. Milletimizin derdi geçim, hiç gecikmeden hemen seçim!"