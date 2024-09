İmamoğlu'ndan Erdoğan'a gönderme: Şahsım diyen yöneticilerle mümkün değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 3-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerini sağlamak, nitelikli ve güvenli eğitim sunmak için 21 "Yuvamız İstanbul Kreşi"ni daha 2024-2025 eğitim dönemi için hazır hale getirdi.

Yaklaşık 2 bin çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sunan kreşlerin resmi açılışı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un bütün çocukları, Türkiye'mizin bütün evlatları hak ettiği değeri görmelidir ve görecektir. Bu konu bizim en önemli konumuzdur. Çocuklarına özen gösteren, onları iyi yetiştiren bir memleket çok güçlü olur. Biz güçlü olmak zorundayız. Milletimizin ve memleketimizin bu coğrafyada çok güçlü olması lazım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "İnanın sadece bu ülkenin insanları için değil, yakın coğrafyamızın, bütün dünyanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medeni, çağdaş, muasır medeniyet seviyesinde olmasına o kadar ihtiyacı var ki. Biz öyle herhangi bir coğrafyada bulunan bir memleket değiliz. Bizim bulunduğumuz coğrafya burada yaşamak sorumluluk ister, özen ister, emek ister, gecesini gündüzüne katarak sorumluluk sahibi olmak ister… İnanın bu memleketin bir vatandaşı olmak dahi bir başka ülkenin vatandaşı olmaktan daha büyük. Büyük bir sorumluluk seviyesine sahiptir. Öyle bir coğrafyadayız biz."

"MİLLETİ AYAĞA KALDIRAN KİŞİ ATATÜRK'TÜR"

Ülkenin bulunduğu coğrafya itibarıyla sorunlu alanlarla çevrili olduğunu belirten İmamoğlu, “Ne yazık ki dünyadaki birçok ekonomi sisteminin bir şekilde özellikle emperyalist bir kavramla baskı altına aldığı, insanları birbirine düşürdüğü ve insanların birbirine zulüm ettiği bir coğrafyanın tam göbeğinde medeniyet arayışı, aydınlanma arayışı ve yüzyıllar boyu bu çaba içerisinde ilerici olma konusunda dönem dönem bizlere değil bütün dünyaya ilham veren atlatan anlayışları ortaya koyabilen bir coğrafyayız" diye konuştu.

"İnanın antik dönemden bugüne onlarca örnek verebiliriz" diyen İmamoğlu, "Son yüzyılın en büyük aydınlanmacı kavramıyla bir milleti ayağa kaldıran kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ortaya koyduğu, anlayış inanın bu toplumdaki herkesi koruyan bir anlayıştır. Bu toplumda, bu memleketin her insanının evladını çocuğunu, kızını, oğlunu başka bir yere taşıyan her bireyi, her vatandaşı güçlü kılan bir yönetim anlayışını daha dünya keşfetmemişken, yaşamamışken bu zor coğrafyanın göbeğine gelip milletine hediye etmeyi başarabilmiştir” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

"Çocuklarımızı koruyacağız. Çocuklarımızı en iyi şartlarda hazırlayacağız. Daha önemli ve öncelikli bir işimiz yoktur. Bundan daha önemli bir işimiz yoktur" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer bir devleti, bir milleti, bir toplumu sağlam temeller üzerinde bir gelecek inşası istiyorsanız inanın o iş çocukların yetiştirilmesinden başlar ve eğitimle başlar. Başka bir yolu yoktur. Bu bağlamda attığımız bu adımları daha da büyüteceğiz. Bugün 100’ü aşan kreş etkin, aktif kreş sayımız şu anda şantiyeleri devam eden, bitmek üzere olan ve yarı dönemde bitecek olan sayılarla yola çıkmış olduğumuz proje sayısı 160’a yakın. Fazla değil biz bu yola çıktığımız tarih hemen hemen 5 yıl önce bugünlerde temelini atarak başladık. Bugün eğer 5 yıl sonra 160’a yakın kreşi İstanbul'a hediye edebiliyorsak bu memleketin kaynaklarını bu milletin geleceği için kullanma karakterini ortaya koyduğumuzda düşünün memleketin her köşesinde Rize'den Hakkari'ye, Diyarbakır'dan Muğla'ya, Çankırı'dan Çorum'a, Kastamonu'dan Sivas'a, Sinop'tan Muğla'ya memleketin her noktasında çocukların iyi eğitim alabileceği nice kreşler açılır.”

ERDOĞAN'A GÖNDERME

Açıklamasında liyakat vurgusu yapan İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunarak şunları kaydetti:

"Bilinç bu memleketin evlatları çağın gerisinde değil, çağın ilerisinde olabilmeyi sağlama zorunluluğunu kendinde hisseden yöneticilerle mümkündür. Şahsım diyen yöneticilerle mümkün değildir. Milletim diyen, milletine kendini adayan yöneticilerle bu mümkündür. Liyakatle mümkündür, eş, dost, akraba ilişkisiyle değil. Milletin evlatlarını her şeyin önünde tutma anlayışıyla mümkündür. Korumayla ve korumacılıkla, kayırmacılıkla, yakınlarını ayırmakla değil milletin evlatlarına aynı gözle bakabilmekle mümkündür. O bakımdan bu yeni anlayışa yelken açmanın en güzel yeri, kreşler."