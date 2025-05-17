İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Gücünüze gidiyor biliyorum ama ne yazık ki yine aldatıldınız"

2 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında yürütülen soruşturmalara yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Kendi sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

"YİNE ALDATILDINIZ"

Erdoğan’ın “Turbun büyüğü heybede” ifadesine göndermede bulunan İmamoğlu, “Ne heybeden bir turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu. Gücünüze gidiyor biliyorum ama ne yazık ki yine aldatıldınız” ifadeleriyle yaşananları eleştirdi.

İktidara çağrıda bulunan İmamoğlu, dosyanın siyasi değil, hukuki bir gözle incelenmesini istedi. "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmekle sorumlu bir siyasetçiye, hayali bir örgütün, hayal ürünü iddiaların peşine takılarak siyaset yapmak yakıştı mı?" diye soran İmamoğlu, söz konusu dosyada delil niteliğinde tek bir unsur bulunmadığını savundu.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: