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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kılıçlı yemin töreni nedeniyle teğmenleri hedef alan sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu, ”Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür. Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin” dedi.

Güncel
  • 07.09.2024 20:20
  • Giriş: 07.09.2024 20:20
  • Güncelleme: 07.09.2024 20:24
Kaynak: ANKA
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin"
ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür. Genç teğmenler en mutlu ve onurlu günlerinde büyük bir coşku içinde ülkenin kurucusuna olan saygılarını ifade etmek istediler, hepsi bu.

Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin. Sevgili gençler ve ailelerine sesleniyorum; dün “katil” dediğine bugün “kardeşim” diyen zihniyetten, her şeyi siyasi menfaatine kullanan, milleti bölen bu akıldan milletçe ilk seçimde kurtulacağız. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.”

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