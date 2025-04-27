İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: İstanbullu, Kanal İstanbul ucubeni katmerli şekilde reddetti

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından geçmiş İBB seçimlerini anımsatan İmamoğlu, "Demokrasiden ve millî iradeden nasibini almamış zat-ı muhtereme hatırlatalım; İstanbullu kimi tercih etti? 31 Mart 2019 …… 13 bin oy, 23 Haziran 2019 …… 800 bin oy, 31 Mart 2024 …… 1 milyon oy farkı ile Ekrem İmamoğlu ve ekibini tercih etti" dedi.

İmamoğlu, Erdoğan'a yönelik "İstanbullu üç seçimde talana ve ranta dur diyerek, Kanal İstanbul ucubeni katmerli şekilde reddetti" ifadelerini kullandı.

"Peki her üç seçimi de kazanan Ekrem İmamoğlu ve ekibi neler yaptı?" ifadesini kullanan İmamoğlu, şunları anlattı:

"• 65,1 km toplam hat uzunluğuna sahip 6 metro,

• 4 Kent Ormanı, 15 Yaşam Vadisi ve parklarla toplam 13 milyon 870 bin metrekare yeşil alan,

• 111 Yuvamız İstanbul kreşi,

• 14 öğrenci yurdu,

• 388.018 öğrenciye 2.946.349.600 TL üniversiteli bursu,

• 297 bin çocuğa toplamda 37 milyon litre Halk Süt,

• 18 Kent Lokantası,

• 753 bin anneye Anne Kart,

• 245 bin kişiye özel sektörde istihdam sağlayan Bölgesel İstihdam Ofisleri,

• Yeni kültür merkezleri, müzeler, kütüphaneler,

• 974 ecdat yadigârı eserin restorasyonu,

• Sel baskınlarına son veren 65 milyar TL’lik İSKİ altyapı yatırımı,

• 39 yeni meydan, düzenlenen caddeler, işgallere son verilen sahil hatları,

• Yenidoğan, evlilik, “sen oku diye” desteği,

• Çiftçilere sağlanan 54 milyonu aşkın ücretsiz fide ve üretim destekleri,

• Kangren olmuş mahallelerde imar ve tapu çözümleri,

• Her birimde artan kadın istihdamı,

• Avrupa'nın en büyük enerji ve dönüşüm tesisleri,

• Yeni spor tesisleri ve organizasyonları,

• Yeni halk ekmek fabrikası ve büfeler,

• Emeklilere pazar desteği,

• 900 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine sağlanan beslenme desteği,

• Adil, özenli sosyal destekler,

• Askıda Fatura ile ödenen yüz binlerce fatura,

• On binlerce aileyi güvenli yuvalara kavuşturan kentsel dönüşümler,

• Yaşam Merkezleri,

• Deniz Taksiler, Deniz Dolmuşlar, canlanan Haliç Tersanesi,

• İstanbul Vakfı,

• Yeni metrobüsler, yeni otobüsler,

• Ulaşım çözümleri için 9 milyar TL yatırımları… Daha birçok güzel şeyi yaptı. Milletimiz kimi, neyi tercih edeceğini iyi bilir. Millet Büyüktür!"