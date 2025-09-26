İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'meşruiyet' göndermesi

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'meşruiyet' göndermesi yaptı.

İmamoğlu bugün "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bilirkişi S.B.’ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Sosyal medya hesabından, duruşma salonuna girdiği sırada alkışlandığı anların görüntülerini paylaşan Ekrem İmamoğlu, videonun üzerine "Meşruiyet milletten alınır" yazdı.

BARRACK'IN 'MEŞURİYET' AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York'ta 24 Eylül'de düzenlenen panelde ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'a 'meşruiyet' sağladığını belirtmiş ve şunları söylemişti:

"Başkanımız 'Bundan bıktım, ilişkiler düzeyinde cüretkar bir adım atalım ve ihtiyacı olanı verelim' dedi. 'Tamam Sayın Başkan, neye ihtiyacı var?' diye sorduğumda 'meşruiyet' dedi. Mesele sınırlar, S-400 ya da F-16'lar değil. Mesele meşruiyet."

Barrack daha sonra Erdoğan için kullandığı "meşruiyet" ifadesiyle "siyasi bir bağlamı değil saygıyı kastettiğini" söyledi.