İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Millet seni evine yollayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bursa'daki programa katılan Ekrem İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermelerde bulunan İmamoğlu, "Millet seni evine yollayacak" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Millet adaletsizliğin pençesinde, can derdinde. Gelir dağılımda adalet yok, eğitimde adalet yok, devlet kurumlarının uygulamalarında adalet yok, işe alımlarda adalet yok. Genel seçimlerde zorda kalınca mülakatı kaldıracağım demedi mi? Devletin başındaki insan sözünü tutmaz mı!"

"Mahkemelerde de adalet yok" diyen İmamoğlu, "Bu iktidarın elini, kolunu soktuğu hiçbir yerde adalet yok. Amacı adaleti sağlamak olan yüce Türk yargısının saygıdeğer savcılarını, hakimlerini de zor durumda bırakıyorlar" ifadelerini kullandı.

'KENT LOKANTASI' MESAJI

Kent Lokantaları ile ilgili mesaj veren İmamoğlu, "İnsanlarımız zor şartlarda, kendi paralarıyla, onurlarıyla, bir öğün karınlarını doyuabilsinler diye Kent Lokantaları açtık. Yerel yönetici arkadaşlarım Kent Lokantası markasıyla her yerde Kent Lokantalarını açtılar. İktidarın düştüğü acizliğe bak. Bütün güçleriyle en büyüğü 100 metrekare olan Kent Lokantasına saldırıyorlar. Orada gitti yemek yedi diye bir insana soruşturma açıyorlar. Utanılacak durumdalar" diye konuştu.

"İKTİDAR OLACAĞIZ"

İmamoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: "Küçük çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağım dedim. İstanbul zor bir şehir, birçok şehirden çok daha seviyede geçim sıkıntısı olan bir şehir. 2019 seçiminde Cumhurbaşkanı, her seçimde gelip onlarca miting yaptı, bana hitaben 'Kimin parasını kime veriyorsun' dedi. Ben ne dedim; milletin parasını millete veriyorum, sana mı soracağım dedim. Bunlar milletin hakkına girmeye o kadar alışmışlar ki milletin parasını milete vermemizi akılları almıyor. Milletin parasını kendi yakınları olan bir avuç insana vermek, onların derdi bu!"

"İktidar olacağız" vurgusunu yapan İmamoğlu, "Millet hakkını alacak. Milletin hakkını millete vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'SİNAN ATEŞ' MESAJI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaya dair mesaj veren İmamoğlu, "Cinayetin aydınlatıldığını, adaletin tecelli ettiğini kim söyleyebilir? Sinan Ateş'in ailesinin değerli acısı da bizim acımızdır" dedi.

'ÖN SEÇİM' AÇIKLAMASI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçim için mesaj veren İmamoğlu, şunları kaydetti: "Bu basit bir aday belirleme süreci değildir. Bunun adı demokrasi devrimidir. Ön seçimle birlikte Türkiye'de siyaset yeni bir yola giriyor. 23 Mart'ta güçlü iradenizle tek adamların, masa başı siyasetçilerinin devri kapanacak. 23 Mart'ta Türkiye'nin gözü kulağı CHP'nin üzerinde olacak. CHP'nin bu iktidarı yollayıp yerine milletin iktidarını kurmanın 23 Mart'ta adımını atacağını biliyorum. Üyelerimize sesleniyorum; bir kişi bile az, bir oy bile eksik olamayız."

"HERKESLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

"Seçimi tek başımıza kazanalım, ülkenin her kararını biz alalım hayalini kurmuyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu güzel ülkenin bir daha asla tek adamın, tek partinin hakimiyeti altına girmesi değildir bizim düşüncemiz. Biz çoğulcu, özgürlükçü, parlamenter demokrasiye yürekten inanıyoruz. Tüm muhalefet partileriyle, tüm toplum kesimleriyle sonuna kadar birlikte yürümeye kararlıyız. Herkesle bir araya geleceğiz. Geçmişte yapılan yanlışlardan uzak duracağız. Seçimi kazanmaya bir avuç insanı zalimliği kendine strateji edinenleri evine göndermeye odaklanacağız. Hiçbir şeyi son ana bırakmayacağız."

AÇILAN DAVALARIN SAVCILIĞINA SOYUNDU

İsim vermeden Erdoğan'a gönderme yapan İmamoğlu, şunları kaydetti: "Partimiz ön seçimi ilan ettiği günden bugüne acayip ivmelenen bir saldırıyla karşı karşıyayız. Öyle davalar, öyle saldırılar var ki utanç verici! Bu davaların kağıt üzerinde takip eden savcısı var ama davaların gerçek savcısını herkes biliyor. FETÖ kumpaslarıyla organize edilmiş Ergenekon davaları için 'Ben bu davaların savcısıyım' diyen zat, şimdi de CHP'ye ve bana açılan davaların savcılığına soyunmuştur. Savcı aramayın, savcı o!"