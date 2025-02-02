İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sandık yanıtı: Hodri meydan, hemen seçim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Hodri meydan, hemen seçim" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alıntıladı ve paylaşım yaptı. İmamoğlu şunları kaydetti:

"Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır.

Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır.

Millet büyüktür!

HODRİ MEYDAN

HEMEN SEÇİM"

👍

Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır.

Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır.



Millet büyüktür!



HODRİ MEYDAN

HEMEN SEÇİM pic.twitter.com/dRmgSasMLD — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 2, 2025

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, 2 Şubat Pazar günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır.

Bunun için AK Parti olarak 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahallî idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz.

Yurt dışıyla birlikte 65 milyonu bulan seçmenlerimizin her birinin gönlünü kazanmak, desteğini almak için çok yönlü bir çalışma yürüteceğiz.

Küresel ve bölgesel etkinliğimizi artırırken bir yandan da insanımızın bizar olduğu hepimizin malumu sorunların çözümünü hızlandıracağız.

Buna paralel olarak yapacağımız, güçlü bir vizyonu, kapsamlı bir programı, iddialı projeleri içeren iyi bir hazırlıkla milletimizin karşısına çıkacağız.

Böylece eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını çok daha yükseğe taşıyacağız.

Niyet hayır, akıbet hayır diyerek yeni dönemimizin ve yürüteceğimiz bilinçli, planlı, programlı, kuşatıcı, hasbi, harbi çalışmaların şimdiden hayırlara tebdil olmasını diliyorum."