İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Sen zalimlerle yürü, biz Anadolu’nun bağrındayız"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncüsü Konya'da gerçekleştirildi.

Konyalı teyzelerimin, ablalarımın ellerinden öpüyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.



Bir dönüp Anadolu kadınının merhametine, aklına, bilgeliğine bak, bir de dönüp içine düştüğün karanlık çukura.



Bu merhamete, bu akla, bu bilgeliğe yenileceksin.



Sen zalimlerle yürü, biz… pic.twitter.com/zpUA24WEyA — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 3, 2025

Ekrem İmamoğlu, mitinge katılan vatandaşlarla yapılan röportajlardan kesitleri paylaştığı gönderisinde Konya mitingine dair şunları söyledi:

"SEN ZALİMLERLE YÜRÜ, BİZ ANADOLU'NUN BAĞRINDAYIZ"

"Bu merhamete, bu akla, bu bilgeliğe yenileceksin. Konyalı teyzelerimin, ablalarımın ellerinden öpüyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Bir dönüp Anadolu kadınının merhametine, aklına, bilgeliğine bak, bir de dönüp içine düştüğün karanlık çukura. Bu merhamete, bu akla, bu bilgeliğe yenileceksin. Sen zalimlerle yürü, biz Anadolu’nun bağrındayız."