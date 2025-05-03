İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Sen zalimlerle yürü, biz Anadolu’nun bağrındayız"
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu süreçte başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncüsünü Konya'da gerçekleştirdi. Konya mitinginde Anadolu kadınının merhametini, aklını ve bilgeliğini vurgulayan İmamoğlu, "Zalimlerle yürü, biz Anadolu’nun bağrındayız" dedi.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncüsü Konya'da gerçekleştirildi.
Konyalı teyzelerimin, ablalarımın ellerinden öpüyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 3, 2025
Bir dönüp Anadolu kadınının merhametine, aklına, bilgeliğine bak, bir de dönüp içine düştüğün karanlık çukura.
Bu merhamete, bu akla, bu bilgeliğe yenileceksin.
Sen zalimlerle yürü, biz… pic.twitter.com/zpUA24WEyA
Ekrem İmamoğlu, mitinge katılan vatandaşlarla yapılan röportajlardan kesitleri paylaştığı gönderisinde Konya mitingine dair şunları söyledi:
"SEN ZALİMLERLE YÜRÜ, BİZ ANADOLU'NUN BAĞRINDAYIZ"
"Bu merhamete, bu akla, bu bilgeliğe yenileceksin. Konyalı teyzelerimin, ablalarımın ellerinden öpüyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Bir dönüp Anadolu kadınının merhametine, aklına, bilgeliğine bak, bir de dönüp içine düştüğün karanlık çukura. Bu merhamete, bu akla, bu bilgeliğe yenileceksin. Sen zalimlerle yürü, biz Anadolu’nun bağrındayız."