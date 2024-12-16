İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'silkeleme' tepkisi: Burası pehlivan meydanı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu, Kırklareli’nin Vize ilçesinde düzenlenen ‘İSKİ Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları Temel Atma Töreni'nin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye tarafından yapılan Kent Lokantası'nın açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bazı belediyelerin hesaplarına bloke ve haciz konulduğu haberlerine değinen İmamoğlu, iktidara tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"BUNLAR MİLLETİN PARASINI MİLLETE VERME ŞİARINI KAYBETTİKLERİ İÇİN BİZE SATAŞIYORLAR"

"Neymiş efendim, Kent Lokantası'nı boşuna açıyormuşuz. Kent Lokantası'na laf ediyorlar. Niye? Milletin parasını millete veriyoruz diye. Kreşleri kapatacağız diye bağırıp çağırıyorlar. Öğrencilere burs veriyoruz, ona da bağırıp çağırıyorlar. Niye? Milletin parasını millete veriyoruz diye. Bunlar milletin parasını millete verme şiarını kaybettikleri için bize sataşıyorlar.

"LAFA BAKAR MISINIZ, SİLKELEYİN"

Bugün yeni bir sataşma modelini çıkarttılar. SGK borçlarına haciz koyuyorlar. İstanbul'a da koydular diye haber yaptılar, henüz erişemedik. Neymiş efendim. SGK borçlarını ödesin belediyeler. Hani dedi ya, Bakanına diyor ki, Ali bakan diyor, sayın bakan diyor, silkele şu belediyeleri, silkele diyor. Dinlediniz değil mi? Yahu, bir cumhurbaşkanı bakanına ne der? Silkele şu belediyeleri demez. Senin elin, kulun değil o. Bakan, bakan, milletin bakanı. Bakanına ne der bir cumhurbaşkanı? Der ki, şu SGK borçlarını tahsil etmenin bir yöntemini bulun sayın bakan, yapılandırır mısınız veya tahsilatını şöyle yapar mısınız, böyle yapar mısınız... Lafa bakar mısınız, silkeleyin. Burası pehlivan meydanı, gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Varsa yüreğin gel silkele. Trakya dedin mi, er meydanı. Gel bir silkele bakalım. Lafa bakar mısın, 'Belediyeleri silkele'. Ayıptır ayıp!

"YANİ 2,5 BORCU OLAN BELEDİYELERİN ÜSTÜNE ÇULLANIYORSUN, NİYE?"

Bakın size bir kaç rakam vereyim. Belediyelerin 96 milyar lira SGK borcu var. SGK'nın 2024 gelirleri 3,5 trilyon lira. Yani, tüm belediyelerin SGK'ya olan borcu toplam, gelirinin yüzde 2.7'si değil. Yani 2,5 borcu olan belediyelerin üstüne çullanıyorsun, niye? Belediyeleri seçimde kaybettin diye. 420'ye yakın belediye CHP kazandı diye. Bu kafayla gidersen bir daha ki seçimde 850 olacak. Allah akıl versin.

Neymiş haciz koyacakmış. Biz Belediyeler Birliği olarak dedik ki, bunu yapmayın. Maliye Bakanı'na gittim, sonra yazıyla bildirdim. Bir yapılandırma yapın, belediyeler borçlarını ödeyebilsin. Yahu, belediye kimin? Milletin. Belediye hizmet yapıyor. Bu tarz kurumsallara bu şekilde laf olur mu? Böyle, 'silkele'yle veya hesabına haciz koymayla...

"BİZİM DERDİMİZ MİLLETİN PARASINI MİLLETE VERMEKLE"

Daha kötüsü, şu anda öyle abartılacak bir mesele de yok, ama belirli bir medyada bu haberleri yapalım, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin itibarlarını zedeleyelim. Bizim itibarımız milletin gönlüne girmiş. Ona sen hiçbir şey yapamazsın. Bizim derdimiz milletin parasını millete vermekle. Ama siz, birilerini korumakla hayatınızı geçiriyorsunuz, gözünüzü CHP'li belediyelerin kasasına diktiniz. Kaldı ki, CHP'li belediyelerin sayısı 200'lerden 400'lere çıktı, 2 kat arttı. Yani CHP'li belediyeler 7-8 ayda mı borç yaptı? Ya biz AK Partili belediyelerin borcunu ödüyoruz. Bir de böyle bir derdimiz var..."