İmamoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Yapılan konuşma görevin ihmalidir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki gösterdi. "Tıbbın konusudur bu. Psikolojik olarak incelenmelidir" diyen İmamoğlu, "Dün yapılan konuşma görevin ihmalidir" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın Kahire'ye yapacağı ziyarete de gönderme yapan İmamoğlu, "2019’da bana ‘Sisi’ dedi. ‘Sisi’ye mi oy vereceksiniz, Binali Bey’e mi?’ diye meydanlarda bağırdı. Ne oldu? Önümüzdeki hafta ayağına gidiyorsunuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Yeni Otobüslerinin Tanıtımı Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki gösterdi.

"Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın Hatay'daki sözlerini dinlediniz mi? Sevgili vatandaşlarımız, gerçekten analize muhtaç ifadelerdir" diyen İmamoğlu, "Vicdanen analize muhtaçtır, hukuken analize muhtaçtır, psikolojik olarak analize muhtaçtır. İnsana dair böyle bir duygu olmaz, olamaz. Kendisini ve partisini tercih etmediği için, hem de depremzedelerin önünde, deprem bölgesinde 10 binlerce canın öldüğü ortamda yardım etmediğinin ifadesi bu. Başka bir ifade değil" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A SİSİ GÖNDERMESİ

Konuşmasında, Erdoğan’ın 2019 yerel seçimleri öncesi kullandığı "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" sözlerini de anımsatan İmamoğlu, Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye yapacağı ziyarete gönderme yaptı.

İmamoğlu, "Hatırlayın bu işler öyle sahte kabadayılıkla olmuyor. 2019’da bana ‘Sisi’ dedi. ‘Sisi’ye mi oy vereceksiniz, Binali Bey’e mi?’ diye meydanlarda bağırdı. Ne oldu? Önümüzdeki hafta ayağına gidiyorsunuz" diye konuştu.

"TOPLUMUN VİCDANINA EMANET"

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Ne için? Seçime 1 ay kaldı diye, 1,5 ay kaldı diye sözüm ona insanları korkutarak siyaset yapacak ve itiraf ettiği bu durumdan ötürü insanların oyuna talip olacak. Bu tür davranışlar bence siyasetin konusu değil, toplumun vicdanına emanettir."

"TIBBIN KONUSUDUR"

"Ne olacak yani; Hataylı senden korkacak, koşa koşa sana oy mu verecek!" ifadesini kullanan İmamoğlu, "Tıbbın konusudur bu. Psikolojik olarak incelenmelidir. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değildir" diye konuştu.

"MİLLET DEMOKRASİ ŞAMARI GİBİ YANIT VERECEK"

"Bir ülkenin başına gelen bir insan, hepimiz ondan şunu bekleriz; toplumun her kesimine adalet dağıtan, toplumun her kesimine iyilikle konuşan, bir insanın dilinde kötülük olur mu!" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu nasıl bir anlayış ya! Efendi, hükmeden, hakim! Milletin efendi olduğunu öğrenecek bunlar 31 Mart'ta... Siz efendi değilsiniz. Dün yapılan konuşma görevin ihmalidir. Binlerce insanı çadır hayatına mahkum etmek, gerekli desteği vermemek bunun bu şekilde ifade biçimidir. Ne için? Oy için... Bu tehdidin karşılığını bu millet öyle bir verir ki... Bu milleti tehdidiniz karşılığı milyonlar olaracak göreceksiniz. Milletimiz demokrasi şamarı gibi yanıt verecek."

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullanmıştı.