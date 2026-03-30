İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Türkiye'nin atacağı adımlar Washington'dan gelecek övgülere göre belirlenemez

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide Türkiye'nin dış politikasına ilişkin mesajlar verdi.

Tam bağımsız bir dış politikaya ihtiyaç duyduğunun altını çizen İmamoğlu "Türkiye’nin atacağı adımlar, Washington’dan gelecek yönlendirme ya da övgülere göre belirlenemez" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajın tramamı şöyle:

"Bölgemizde savaş ve gerilim tırmanırken, en temel dış politika önceliğimiz ulusal çıkarlarımızı korumak, ülkemizi çatışmanın dışında tutmak ve barışçı çözüm kanallarını güçlendirmektir.

Bu tutum, tam bağımsız dış politika anlayışının gereğidir.

Türkiye’nin atacağı adımlar, Washington’dan gelecek yönlendirme ya da övgülere göre belirlenemez.

Ülkemizin menfaatleri, halkımızın menfaatleridir."