İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Çok seviyesi düşük laflar, muhatap almıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, ‘Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’nde sona yaklaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; 8 blok, 687 konut, 28 ticari birim olmak üzere, toplam 715 bağımsız birimden oluşan Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hak sahiplerinin dairelerinin belirlenmesi ve 1. etabın teslim takvimi açıklanması için düzenlenen törende konuştu.

"DOĞRU YAPILAN BİR BİNA İNSAN ÖLDÜRMEZ"

Kentsel dönüşüm projelerini tek tek gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Çünkü, önemli bir mesele. İnsanlarımız için hayati bir mesele. Allah korusun. Deprem anında insanlarımızın can kaybı yaşadığını, memleketimizi nasıl büyük bir travmaya soktuğunu, 6 Şubat depreminde bir kez daha üzülerek, utanarak içimiz acıyarak, yaşadık ve bu acıyı hiçbir insanımızın yaşamamasını istiyoruz. Doğru yapılan bir bina, insan öldürmez. Ama biz, bu sorunu aşamadık. Çeyrek yüzyıl geçti. Sağlıklı adımlar atamadık. ‘Kentsel dönüşüm’ dendi. Kentsel dönüşüm yapılmadı. Yeterince sistemli, anlamlı bir biçimde, özellikle İstanbul'da bu süreç yönetilmedi” dedi.

"BİZDEN ÖNCEKİ DÖNEMDEN 7-8 KATI BAŞARI ELDE ETTİK"

Kendilerinden önceki KİPTAŞ yönetiminin, 25 yıllık süreçte, toplam bin 632 bağımsız birimin kentsel dönüşümle yenilenmesine katkı sunduğunu aktaran İmamoğlu, “Biz, geçtiğimiz 5 yılda ise 2 bin 410 bağımsız birimi başarıyla tamamladık. Yani aslında şöyle bir basit bir hesapla diyebiliriz ki, bizden önceki dönemin neredeyse 7-8 katı bağımsız birim üzerinden kentsel dönüşümde bir başarı elde ettik" diye konuştu.

"HESABINI SORMAK ZORUNDASINIZ"

Önümüzdeki 5 yıl içinde yapılacakların yol haritasını kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi: “2012-2024… Eğer bir 12 yıllık zaman dilimi, bir projenin yapımında yaşanıyorsa, bunun hesabını sormak zorundasınız. Bu ve buna benzer örnekleri o kadar çok verebiliriz ki. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele şu: Bir işte temel amacınız ne olabilir? Yani burada o ilk fotoğrafı gördünüz. İşte gecekondular var, bir kısım zamanında yanlış ama vatandaşın kendi imkanlarıyla yaptığı binalar var. Bunların dönüşümü meselesi. İnsanların evini mi yapacaksınız, yoksa çok sevdiğiniz birkaç kişinin cebinin iyileşmesini mi düşüneceksiniz?"

"85 MİLYAR DOLAR AKTARDILAR"

"Aradaki fark burada. Meseleyi vatandaş odaklı ele aldığınız zaman, bu işler inanın tıkır tıkır işler ve sorunlar çözülür" diyen İmamoğlu, "Biz, işin bu tarafındayız. İstanbul'un boş buldukları her alanında, lüks konut üretmeye çevirdiler işi bizden önceki son 15 yıl içerisinde İstanbul'daki kentsel dönüşüm kavramını. TEM otoyolunun kuzeyinde, yeni yapılaşmalar gösterdiler insanlara. Dediler ki, ‘Biz Bağcılar'ı kurtaracağız, Esenler'i kurtaracağız.’ Sahilde konutlar yapıldı. Dediler ki, ‘Burada çok lüks konutlar yapacağız ama bunlarla biz Bahçelievler'i kurtaracağız, Zeytinburnu'nu kurtaracağız.’ Zeytinburnu, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa durduğu yerde duruyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ama oralarda, bizim hesabımıza göre, kamu alanındaki arazide konut üreterek ya da birilerinin arazisine ekstra imar vererek birilerinin cebine, basit hesapla -gerçek değil, gerçeği daha yukarıda- 85 milyar doları ceplerine aktardılar. Bu kadar net. 85 milyar dolar! O 85 milyar dolara, bu şehrin bahsettiğimiz bütün kötü yapı stokunu dönüştürür, güçlendirir, biz, insanlarımızın hayatını teminat altına alırdık. Yazık değil mi?”

"YANLIŞ YAPIYORSAK BİZE DE ACIMASIZ OLUN"

"Bu konularla ilgili acımasız davranacağız" Biz de yanlış yapıyorsak, bize de acımasız olun" diyen İmamoğlu, şunları fade etti:

"Bizi niye seçiyorsunuz? Biz, sizin hakkınızı korumak için seçildik. Öyle değil mi? Hukukunu korumak için seçildik. Öyle değil mi? Her kuruşunuzun sağlıklı harcanması için seçildik. Öyle değil mi? Görevimizi layıkıyla yaparsak, biz, işte o zaman sizden, tabiri caizse hak helalini isteyecek birer yönetici olabiliriz. Aksi takdirde olamayız.

Bu bağlamda, geçmişten bugüne yapılan bu hatalarla şehirleri soktukları sıkıntılar, yaşamı zorlaştıran koşullar işte bugün yaşadığınız bir kısım ekonomik sıkıntıların da çekilen ızdırapların da işsizliğin de yoksulluğun da temel sebebini oluşturmaktadır. Sevgili dostlarım; o bakımdan, KİPTAŞ'la beraber, 2019 yılından itibaren ele alarak, sorunları çözerek, büyük fedakarlıklar gerekiyorsa onları da yaparak… Ama bu büyük fedakarlıkların temelinde, geçmişte yapılan hataları kapatmak vardır onu da söyleyeyim. Yoksa bu kadar bedel ödenmezdi. Ama o bedeli de gerekiyorsa ödeyerek, bir an önce vatandaşlarımıza hak ettiği konutları sunabilmenin gayretini gösterdik. Şükürler olsun, artık sonucu toparlama konusunda arkadaşlarım, işlerini yoluna koydular. Eylül ayı itibariyle ilk teslimlerine başlayacaklar. Hızlı bir biçimde sizleri huzurlu yuvalarınıza kavuşturmayı, elbette en üst seviyede istiyorum. Bugün 718 bağımsız birimde, yani 687’si konut, 28’i ticari birim olmak üzere, toparlamak üzereyiz."

ERDOĞAN'A YANIT

İmamoğlu, törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar” şeklindeki sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Sokağa çıkın, ‘Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi’ deyin, sokaktaki insanların yüzde 90’nı buna inanmaz. Tersini sorun inanırlar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca Erdoğan'ın "Halkçılık maskesi altında Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitzm çıktı" sözlerine de yanıt vererek, "Çok seviyesi düşük laflar. Muhatap almıyorum" dedi.