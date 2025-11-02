İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Saraylardan çıkamayan bu akıl, devletimize ve milletimize Fetret Devri yaşatıyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul için "Fetret Devri" benzetmesine yanıt verdi. İmamoğlu, "Yüce Allah milletimizi kötü dilden, “İstanbul’a ihanet ettik” diyenlerden ve Türkiye’ye Fetret Devri’ni yaşatanlardan korusun" dedi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkemizi yönetenlerin dilinden sürekli olarak iftira, kin ve nefret cümleleri duymak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına hazindir.

Kaybettiği seçimlerin iptali için uğraşan, kazanamadığı belediyeleri yargı yoluyla ve şantajlı transferlerle ele geçirmeye çalışan, rakibini terörle ve casuslukla suçlayıp oy verenleri de hain ilan etme cüreti gösteren bu zihniyet, devletimize ve milletimize tarifi zor bir hasar veriyor.

İstanbul’u betona boğan, yeşil alanları ranta kurban eden, askeri ve tarım alanlarını imara açan ve en acısı İstanbul’un içme suyu barajını bir imzayla iptal eden bu anlayış, şehrimizi katlediyor.

1999 depreminden sonraki 20 yılda kentsel dönüşümü çözemeyen, yeni metro projelerini engelleyen, var olanları durduran, insanları yoksullaştıran, hemşehrilerini unutan, salonlardan ve saraylardan çıkamayan bu akıl devletimize ve milletimize Fetret Devri’ni yaşatıyor.

Fakat biz milletimizin teveccühü ile:

1. Seçimi 13.600,

2. ⁠Seçimi 806.000,

3. ⁠Seçimi 1.100.000,

oy farkıyla kazanarak İstanbul’u kurtardık. Bize görevi emanet eden milletimize minnettarız.

Yüce Allah milletimizi kötü dilden, “İstanbul’a ihanet ettik” diyenlerden ve Türkiye’ye Fetret Devri’ni yaşatanlardan korusun.

Amin."

Ülkemizi yönetenlerin dilinden sürekli olarak iftira, kin ve nefret cümleleri duymak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına hazindir.



Kaybettiği seçimlerin iptali için uğraşan, kazanamadığı belediyeleri yargı yoluyla ve şantajlı transferlerle ele geçirmeye çalışan, rakibini terörle… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) November 2, 2025

NE OLMUŞTU?

Dün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB'yi hedef almıştı. Erdoğan şunları kaydetmişti:

"Sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan ibaret bir şehir mekanik bir şehirdir. Bir şehri şehir yapan sadece binalar, köprüler, yollar değildir.

Milletimize olan derin aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihi yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız.

İstanbulumuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Şunu herkes bilsin ki bu aziz şehrin bir kez daha Fetret Devri yaşamasına gönlümüz asla razı değildir."