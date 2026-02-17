İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Akın Gürlek'e: "Derdiniz benimle"

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı geçen hafta Adalet Bakanlığı'na atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

İBB davasının siyasi bir dava olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Yardımcı oyuncu gibi kullandığınız arkadaşlarımı serbest bırakın" dedi.

"FİLMİN SONUNA GELDİK"

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Erdoğan’ın yazıp yönettiği, Akın Gürlek’in yapımcılığını yaptığı film, nihayete erdi. Film çevirenler, final sahnesi ile ortada hiç bir gizem bırakmadı.

İBB davasının 1,5 yıl öncesinden tasarlandığı şekliyle 360 derece siyasi bir dava olduğu, inkar edilemez şekilde ortadadır.

Cumhurbaşkanlığı seçimine girmemizin engellenmesi için çevrilen film sona erdiğine göre, yapımcısı da öngördüğü koltuğa oturduğuna göre, gereği de artık yapılmalıdır.

Gereği şudur: Çevirdiğiniz filme gerçeklik katmak için oyuncu, yardımcı oyuncu gibi kullandığınız arkadaşlarımı serbest bırakın.

Film bittiğine göre arkadaşlarım evlerine, ailelerine kavuşsun. Derdiniz benimle, bu apaçık ortada. Ben mücadeleme devam ediyorum. Zorla rol verdiğiniz masumları bırakın da günah sayacınız biraz yavaşlasın."