İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye "İBB davası" çağrısı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye çağrı yaptı.

İmamoğlu, "Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, yarın utanılacak sözleri TBMM çatısı altında kimse dile getirmesin. Artık ah almayın! Hakikatten kaçmayın" dedi.

"BU DAVA ASRIN UTANCIDIR"

İmamoğlu şunları ifade etti:

"Sayın Erdoğan, iddianamenin hâl-i pürmelâlinden haberdar mısınız? Temelsiz iddialara karşı dile getirilen gerçekler karşısında şaşkınlığını gizlemekte zorlanan kamuoyunun tepkisini yok sayamazsınız.

Yok yere hayatı karartılan masumların, iftiraları çökerten tutsakların özgürlüklerinin elinden alınmasını, adil yargılanma isteyen haklı çığlığını işitiyor musunuz? Anaların gözyaşları adalet için akarken gözünüzü yumuyor musunuz?

Bu dava asrın utancıdır. Farkında mısınız? Sanırım değilsiniz!"

"ŞAHİTLİK SİZE FARZ"

Devamında Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Bahçeli'ye de çağrı yapan İmamoğlu şunları aktardı:

"Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, Yarın utanılacak sözleri TBMM çatısı altında kimse dile getirmesin. Artık ah almayın! Bir kez daha pişman olmayın! Kandırılmayın, kimseyi kandırmayın! Yargılamalara şahitlik size farz! Çünkü sorumlusunuz! Hakikatten kaçmayın."