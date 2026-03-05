İmamoğlu'ndan Fatmanur Çelik ve Hifa İkra açıklaması: Onları neden koruyamadık?

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen ve Zeytinburnu'nda ölü bulunan Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra'ya dair açıklama yaptı. Açıklamasında "Bir anne ve bir çocuk bütün bu adımları attığı halde onları neden koruyamadık?" sorusunu sordu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Fatmanur Çelik ve 8 yaşındaki Hifa İkra…

Bir anne ve bir çocuk, şiddetten ve istismardan kurtulmak için mücadele etti. Emniyete gittiler, adliyeye gittiler, devletten koruma istediler. Bir annenin yapabileceği her şeyi yaptı Fatmanur.

Bugün geriye tek bir soru kalıyor:

Bir anne ve bir çocuk bütün bu adımları attığı halde onları neden koruyamadık?

Resmi açıklamalarda çocuğun sağlık ve güvenlik açısından risk altında olduğu kabul ediliyor. Buna rağmen sorumluların koruma sürecindeki zaaflarının, ağırlıklı olarak “annenin tercihi” üzerinden anlatılması vicdanlarımızı derinden yaralıyor. Çocuk tehdit altındayken sorumluluğu yalnız ve korkmuş bir annenin omuzlarına yükleyen bir yaklaşım kabul edilemez.

Bir anne ve bir kızdan oluşan o güzel aileyi, kaçtıkları şiddet failinden korumayacaksa, o adliyeler, o bakanlıklar, o kurumlar ne için var?

Hiçbir çocuk içine doğduğu dünyanın kaderine terk edilmemeli.

Hiçbir anne, çocuğunu korumaya çalışırken bu kadar yalnız bırakılmamalı.

Fatmanur kardeşim, Hifa kızım…

Sizin yerinizi bir ömürlük gözyaşlarımız dolduramaz.

Ama bir daha yaşanmasın diye; Fatmanurların, Hifaların, kadınların ve kız çocuklarının yanında olacağımıza sözümüz olsun.