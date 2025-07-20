İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'e mektup: "Babanın yol arkadaşları olarak her zaman yanınızdayız"

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e tebrik mesajı geldi. İmamoğlu mesajında, "Rahmetli babanın da cennetinden seni gururla takip edeceğine eminim. Bizler de babanın yol arkadaşları olarak her zaman yanında olacağız" ifadelerine yer verdi.



Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, üniversite sınavında başarılı olarak baba mesleği olan mimarlık bölümünü okuyabilecek puanı elde etti. Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan tebrik mesajı geldi.

Nehir Zeyrek'in sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta şu ifadeler yer aldı: