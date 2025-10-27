İmamoğlu'ndan fotoğraflı mesaj: Adil bir kararın çıkmayacağını bilenler...

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni bir mesaj daha yayımladı.

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın dün davanın görüldüğü Çağlayan Adliyesi önünde çektiği fotoğrafı paylaşan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adil bir kararın çıkmayacağını bilenler, adliyenin içini ve dışını binlerce polisle doldurdular. Bu canım teyzemizin bakışı polislerimize değil bir avuç muhterisedir."