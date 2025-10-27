Giriş / Abone Ol
İmamoğlu'ndan fotoğraflı mesaj: Adil bir kararın çıkmayacağını bilenler...

İmamoğlu, "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni bir mesaj daha yayımladı. "Adil bir kararın çıkmayacağını bilenler, adliyenin içini ve dışını binlerce polisle doldurdular" diyen İmamoğlu, o anlara ait dikkat çekici bir fotoğraf paylaştı.

  • 27.10.2025 19:46
Kaynak: Haber Merkezi
FOTOĞRAF: Fatoş Erdoğan

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni bir mesaj daha yayımladı.

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın dün davanın görüldüğü Çağlayan Adliyesi önünde çektiği fotoğrafı paylaşan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adil bir kararın çıkmayacağını bilenler, adliyenin içini ve dışını binlerce polisle doldurdular. Bu canım teyzemizin bakışı polislerimize değil bir avuç muhterisedir."

