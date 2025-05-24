Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İmamoğlu'ndan "Gençler serbest bırakılsın" çağrısı: Hukuksuz hiçbir şey yapmadılar

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinde tutulan gençlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı. İmamoğlu, "Hukuksuz hiçbir şey yapmadılar" dedi.

Güncel
  • 24.05.2025 22:16
  • Giriş: 24.05.2025 22:16
  • Güncelleme: 24.05.2025 22:26
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan "Gençler serbest bırakılsın" çağrısı: Hukuksuz hiçbir şey yapmadılar
Fotoğraf: DepoPhotos

2 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisinin gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşanan protestoların ardından cezaevine gönderilen gençlerin durumunu tekrar gündeme taşıdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Kaç bayram geçti, gençlerimiz hala hiç hak etmedikleri bir şekilde cezaevinde tutuluyor" dedi.

Protestoların ardından çok sayıda gencin tutuklandığını ve Ramazan Bayramı'nı da cezaevinde geçirdiklerini hatırlatan İmamoğlu, tahliye edilmeleri gerektiğini söyledi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Devlet ve devleti yöneten insanlar gençlere kin güdemez. Kaç bayram geçti, gençlerimiz hala hiç hak etmedikleri bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Onlar hukuksuz hiçbir şey yapmadılar, yalnızca itirazlarını dile getiren gençlerimizin hakkı hapis olamaz.

'GENÇLERİMİZ BU BAYRAMDA AİLELERİNE KAVUŞSUNLAR'

Ramazan Bayramı geçti, Kurban Bayramı geldi. Gençlerimiz hala ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine hasret bir şekilde adalet bekliyor. Devletimizi yönetenlere sesleniyorum. Bu durum vicdana, adalete, örf ve adetimize sığmaz. Bırakın gençlerimiz bu bayramda ailelerine kavuşsunlar.

'DEVLETİN DİNİ ADALETTİR'

Devlet, korumakla yükümlü olduğu milletin evlatlarına, onların özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak zorundadır. Yazıktır, günahtır. Devletin dini adalettir. Bayramda gençlerin yeri ailelerinin yanıdır. Gençler özgür olsun, aileler artık huzur bulsun."

CHPli milletvekilleri Boğaz Köprüsüne İmamoğluna özgürlük pankartı astı
Sosyalist Enternasyolde aile fotoğrafı: İmamoğlu için özgürlük çağrısı yapıldı
BirGün'e Abone Ol