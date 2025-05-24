İmamoğlu'ndan "Gençler serbest bırakılsın" çağrısı: Hukuksuz hiçbir şey yapmadılar

2 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisinin gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşanan protestoların ardından cezaevine gönderilen gençlerin durumunu tekrar gündeme taşıdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Kaç bayram geçti, gençlerimiz hala hiç hak etmedikleri bir şekilde cezaevinde tutuluyor" dedi.

Protestoların ardından çok sayıda gencin tutuklandığını ve Ramazan Bayramı'nı da cezaevinde geçirdiklerini hatırlatan İmamoğlu, tahliye edilmeleri gerektiğini söyledi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Devlet ve devleti yöneten insanlar gençlere kin güdemez. Kaç bayram geçti, gençlerimiz hala hiç hak etmedikleri bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Onlar hukuksuz hiçbir şey yapmadılar, yalnızca itirazlarını dile getiren gençlerimizin hakkı hapis olamaz.

'GENÇLERİMİZ BU BAYRAMDA AİLELERİNE KAVUŞSUNLAR'

Ramazan Bayramı geçti, Kurban Bayramı geldi. Gençlerimiz hala ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine hasret bir şekilde adalet bekliyor. Devletimizi yönetenlere sesleniyorum. Bu durum vicdana, adalete, örf ve adetimize sığmaz. Bırakın gençlerimiz bu bayramda ailelerine kavuşsunlar.

'DEVLETİN DİNİ ADALETTİR'

Devlet, korumakla yükümlü olduğu milletin evlatlarına, onların özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak zorundadır. Yazıktır, günahtır. Devletin dini adalettir. Bayramda gençlerin yeri ailelerinin yanıdır. Gençler özgür olsun, aileler artık huzur bulsun."