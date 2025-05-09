İmamoğlu'ndan gençlere çağrı: Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz

X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirilen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu adına Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yapıldı.

Mesajı, kampanya hesabından yayımlanan Ekrem İmamoğlu, "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz" dedi. İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, tüm arkadaşlarınızla paylaşın;

Yasakları, adaletsizliği ve size dayatılan umutsuzluğu hep birlikte söküp atacağız. Özgür ve yasaksız bir ortamda öyle güzel işler yapacağız ki tüm dünya sizi konuşacak.

Hep birlikte Türkiye’yi hak ettiği noktaya yükselteceğimiz günlerin heyecanıyla, ülkemizin geleceğini tasarlıyoruz. Sizler benim en iyi takım arkadaşlarım olacaksınız. Hep birlikte çalışacak, çözüm ve fikirler üreteceğiz. Yapay zekadan girişimcilik dünyasına, inovatif fikirlerden kültür ve sanata, ekonomiden spora kadar birçok alanda sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız.

Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz."

Ekrem İmamoğlu:



"Sevgili gençler, tüm arkadaşlarınızla paylaşın;



Yasakları, adaletsizliği ve size dayatılan umutsuzluğu hep birlikte söküp atacağız. Özgür ve yasaksız bir ortamda öyle güzel işler yapacağız ki tüm dünya sizi konuşacak.



Hep birlikte Türkiye’yi hak ettiği noktaya… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 9, 2025

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun ana hesabının erişime engellenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün (8 Mayıs Perşembe) yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun uluslararası hesabı ana hesap olarak kullanacağını duyurmuştu. Özel, yurttaşlara uluslararası hesabı takip etme çağrısı yapmıştı. İmamoğlu’nun uluslararası X hesabı erişime engellenmişti. Ardından CHP, Cumhurbaşkanı adayı için kampanya hesabı açmıştı. İmamoğlu'nun mesajları kampanya hesabı olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden duyuruluyor.