İmamoğlu'ndan gençlere mesaj: İktidarı birlikte kuracağız

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

İmamoğlu, "Z kuşağının iktidarını hep birlikte kuracağız dedi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ" MESAJI

İmamoğlu şunları söyledi:

"Ülkemizin umudu, enerjisi olacağınıza inandığım sevgili gençler, canım çocuklar;

Büyük zorluklar yaşadığınızı, kendinizi kuşatılmış hissettiğinizi biliyorum. Okullardaki, eğitimdeki ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin gelecek hayallerinizi gölgelediğinin farkındayım.

Bu sıkışmışlıkla suç örgütlerine yönelenlerin, onlarla anılan gençlerin olduğunu da üzülerek duyuyorum.

Ama umudunuzu yüksek tutun. Sizinle birlikte gençlerin gücü ve enerjisiyle milletin, gençliğin, Z kuşağının iktidarını hep birlikte kuracağız. Mutlu, huzurlu, barış içinde, zengin Türkiye’yi var edeceğiz."