İmamoğlu'ndan Gülşah Durbay'ın ardından mesaj: Nur içinde yat Başkanım

Ekrem İmamoğlu, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberinin ardından mesaj yayımladı ve "Kıymetli yol arkadaşım, kardeşim Gülşah Durbay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim" dedi. "Başımız sağ olsun" diyen İmamoğlu, mesajını "Nur içinde yat Başkanım" diye tamamladı.

  • 14.12.2025 21:12
  • Giriş: 14.12.2025 21:12
  • Güncelleme: 14.12.2025 21:17
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından açıklama yayımladı.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin gençlik kollarında yetişip, Manisa’nın önemli ilçelerinden Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen kıymetli yol arkadaşım, kardeşim Gülşah Durbay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Türkiye çok genç bir kadın siyasetçisini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun.

Nur içinde yat Başkanım."

