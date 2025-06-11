İmamoğlu'ndan Halk TV'ye destek açıklaması: Gerçekleri iftiracılarla örtemeyeceksiniz
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında verilen yakalama kararının ardından kanala destek açıklaması yapan Ekrem İmamoğlu, "Cafer Mahiroğlu hakkında, tanımadığını söylediği birinin iftirasıyla yakalama kararı çıkarılması, gerçekleri söyleyen medyaya açık bir gözdağıdır" dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında verilen yakalama kararının ardından kanala destek açıklaması yaptı. İmamoğlu'nun açıklamasında "Halk TV halkın sesidir. Kumpaslarınızla halkın sesini susturamayacak, gerçekleri iftiracılarla örtemeyeceksiniz" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu adına yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Halk TV, 19 Mart darbesine karşı milyonlarca vatandaşımızın gösterdiği tepkiyi ekranlarına taşıdığı için cezalandırılmaya çalışılıyor.
Cafer Mahiroğlu hakkında, tanımadığını söylediği birinin iftirasıyla yakalama kararı çıkarılması, gerçekleri söyleyen medyaya açık bir gözdağıdır.
Halk TV halkın sesidir. Kumpaslarınızla halkın sesini susturamayacak, gerçekleri iftiracılarla örtemeyeceksiniz.
Milletimiz her şeyin farkındadır. Millet büyüktür, milletin sesi en güçlüdür."
Halk TV, 19 Mart darbesine karşı milyonlarca vatandaşımızın gösterdiği tepkiyi ekranlarına taşıdığı için cezalandırılmaya çalışılıyor.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 11, 2025
Cafer Mahiroğlu hakkında, tanımadığını söylediği birinin iftirasıyla yakalama kararı çıkarılması, gerçekleri söyleyen medyaya açık bir…