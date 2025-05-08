İmamoğlu'ndan hesabının engellenmesine dair açıklama: Milyonlarca Ekrem var

Sosyal medya platformu X'teki hesabı Türkiye'den erişime engellenen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Whatsapp kanalından açıklama yayımladı. #İmamoğluHerYerde etiketini kullanan İmamoğlu, "Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var.

#İmamoğluHerYerde"

ÖZGÜR ÖZEL DE İMAMOĞLU'NUN MESAJINI PAYLAŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan ve X hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.