Ekrem İmamoğlu, hesaplarının kapatılmasının ardından açtığı yeni hesabına "shadow ban" uygulanmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Bu milleti hiçbir engel durdurmaz. Bu millet shadow ban falan dinlemez. Millete emanet bu hesap büyür gider" dedi.

Güncel
  • 18.11.2025 19:12
  • Giriş: 18.11.2025 19:12
  • Güncelleme: 18.11.2025 19:54
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan hesaplarının kapatılmasına tepki: Bu millet shadow ban falan dinlemez
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, hesaplarının kapatılmasının ardından açtığı yeni hesabına "shadow ban" uygulanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin yeni hesabı @CAOIletisim'den açıklama yapan İmamoğlu, "Bu millet shadow ban falan dinlemez" dedi.

İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bu milleti hiçbir engel durdurmaz.

Bu millet shadow ban falan dinlemez.

Millete emanet bu hesap büyür gider."

