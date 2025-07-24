İmamoğlu'ndan iktidara ekonomi tepkisi: Bir avuç muhterisin ülkeye verdiği zarar korkunç boyutlara ulaştı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "Ekonomiyi partizanlıktan, darbecilikten, kayırmacılıktan arınmış tertemiz kadrolarla ayağa kaldıracağız. Az kaldı…" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden İmamoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Bankası faizleri %46’dan, %43’e indirmiş.

Siyasi ikbal ve koltuk hırsıyla 19 Mart’ta bir masabaşı kumpası dizayn edip milletin iradesine darbe yapılmasaydı, bugün faizin %37-38 olması işten bile değildi.

Ama bir avuç muhterisin ülkeye verdiği zarar korkunç boyutlara ulaştı. İktisatçıların hesaplamalarına göre son 4 ayda oluşan ekstra faiz yükü ile bütçe faiz giderlerine kısa vadede en az 300 milyar TL eklendi.

Sağlıktan, eğitimden, yatırımdan, milletin cebinden kesilip faize ödenecek ekstra 300 milyar TL...

Bu muhterislerin düzeni; vatandaşa kaybettiriyor, şirketleri batırıyor, devletimizin sırtına tefeci faizini yüklüyor.

Bu böyle gitmez! Demokrasiye darbe yaparak, masa başında kumpasçılık oynayarak, ekonomi düzelmez!

Ekonomiyi partizanlıktan, darbecilikten, kayırmacılıktan arınmış tertemiz kadrolarla ayağa kaldıracağız. Az kaldı…"