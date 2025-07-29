İmamoğlu'ndan iktidara orman yangınları eleştirisi: Gerçekleri gizlemeyin

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, orman yangınları ile ilgili iktidara eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamada İmamoğlu, ""Ormanlar yanıyor, ama iktidar hâlâ aynı sözleri tekrar ediyor, her eleştiriye aynı yanıt veriliyor: “Yangınlara en hazırlıklı ülke biziz.” Peki o zaman neden ormanlarımız hâlâ cayır cayır yanıyor? Neden her yaz alevler canlıları, doğayı, köyleri yok ediyor?" dedi.

İmamoğlu, "Cevabı net: İktidar, küresel ısınmanın büyüttüğü tehdidi hâlâ kavrayamıyor. Toplumun gösterdiği dayanışma ruhunun, gönüllü çabasının, canı pahasına ormanları koruyanlardaki seferberlik ruhunun gerisinden geliyor. Ve en önemlisi, bu hayati meseleye bile siyasi kaygılarla yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

"PARTİZANLIĞI BIRAKIN"

"Her yıl aynı şeyi yaşıyoruz" vurgusunu yapan İmamoğlu, şunları söyledi: "'Orman yangınlarına müdahale edecek yeteri kadar uçak var mı, yok mu?' İnsanlar hâlâ bunun kavgasını veriyor. Uçak yokken var diyenler, bugün 'filo yeterli' diyor ama artık kimse inanmıyor. Gelin şeffaf olun. Gerçekleri gizlemeyin ki eksikleri birlikte tamamlayabilelim. Gelin partizanlığı bırakın. Orman işçisini, uzmanı, yöneticiyi seçerken bölgeyi bilen, işi bilen liyakatli insanları tercih edin. Siyasi referanslara göre hareket etmeyin."

"YANGINLARI HEP BİRLİKTE SÖNDEREBİLİRİZ"

İmamoğlu, son olarak şunları ifade etti: "Ve lütfen... Bir kez olsun ülkenin geleceğini düşünün. Demokrasiye darbe yaparken harcadığınız kaynakların küçük bir bölümünü uçaklara, helikopterlere, modern müdahale ekipmanlarına ayırın. Türk Hava Kurumu’nu ayağa kaldırın. Koordinasyonu ehil ellere verin. Yerel yönetimlerin gücünden, partisine bakmadan faydalanın. Bu yangınları hep birlikte söndürebiliriz. Ama önce, önyargıları, siyasi çıkarları ve ihmalleri yok etmemiz gerekiyor."