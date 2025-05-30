İmamoğlu'ndan iktidara 'sandık' çağrısı: Sizi mertliğe davet ediyorum

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Korku bacayı sarmış. Siz ne kadar engellerseniz, biz o kadar büyürüz" dedi.

"Ceberrut olan sizsiniz ama millet bizimle" diyen İmamoğlu, "Biz, sizin inanamayacağınız kadar güçlüyüz ve her gün büyüyoruz. Sizin zorbalıklarınız, engelleriniz bize vız gelir, vız" ifadelerini kullandı.

SANDIK ÇAĞRISI

İktidara seslenen İmamoğlu, "Gram cesaretiniz varsa koyun sandığı milletin önüne, millet karar versin. El mi yaman, bey mi yaman görelim. Korkmayın kaçmayın, yalanlarınızın arkasına saklanmayın. Sizi mertliğe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.