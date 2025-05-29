İmamoğlu'ndan iktidara şatafat eleştirisi: Konforlu saraylarınızdan milleti duyamazsınız, göremezsiniz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yaparak iktidara lüks ve şatafat eleştirisinde bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında şunları söyledi:

"Çarşıya, pazara çıkacak yüzleri yok demiştim, şimdi milletin içine çıkacak halleri de kalmadı.

Konforlu saraylarınızdan, milletten alabildiğine uzak odalarınızdan, lüks ve şatafat içindeki hayatınızdan, mizansen buluşmalarınızdan kafanızı kaldırıp bu milleti duyamazsınız, göremezsiniz.

Milletin adamı diye gelip, millete efendi oldunuz. Siz bu millete körsünüz artık."