İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Göz göre göre gelen felaketlere yine seyirci kaldınız

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, orman yangınları ile ilgili iktidara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Gücünüzü, milletin gerçek sesi olan muhalefeti susturmaya harcamak yerine, ülkenin dört bir yanını saran alevleri söndürmeye harcayın" dedi.

"Cezaevinden ormanları saran alevleri izliyorum, içim yanıyor. Her yıl aynı kabus" diyen İmamoğlu, "Liyakatsizlik, öngörüsüzlük, tedbirsizlik, hazırlıksızlık… Göz göre göre gelen felaketlere yine seyirci kaldınız" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR, HER YIL BU SINAVDAN SINIFTA KALIYOR"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Yanıyoruz! Ormanlarımızla birlikte içinde barınan binlerce can, yaşam alanları yok oluyor. Bu yangınlar sadece ağaçları değil, geleceğimizi de küle çeviriyor. İktidar, her yıl bu sınavdan sınıfta kalıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekliyor. Ama tablo değişmiyor. Ardından göz boyama seremonileri, göstermelik ağaç dikme törenleriyle vicdan temizleme tiyatroları sahneleniyor."

"İklim krizi nedeniyle sıcaklıklar olağanüstü seviyelere çıkarken, 'geliyorum' diyen bu felakete kulaklarınızı tıkayamazsınız" diyen İmamoğlu, "Eski tartışmalarla zaman kaybetmek yerine bilimin sesine kulak vermek, hazırlığı bugünden yapmak zorundasınız. Çünkü doğa ihmali affetmez, bedelini hep birlikte öderiz" ifadelerini kullandı.