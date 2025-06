İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Onlar zulümlerini artırdıkça meydan meydan çoğalacağız

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının bu haftaki durağı Bayburt oldu.

Genç Osman Stadı önündeki Oslu Baba Caddesi’nde yoğun katılım olurken, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anıldı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinge mektup yolladı. İmamoğlu'nun mektubu, CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel okudu.

İmamoğlu, mektubunda, "Trabzonlu kardeşiniz olarak, Bayburt’u iyi bilirim. Bayburt halkı, ıssızlığın ve tenhalığın ne demek olduğunu bilir. Soğuk havanın, uzaklığın, ihmal edilmenin ne demek olduğunu bilir. Mezalim görmüş bir şehirdir. Zulmü bilir ama diz çökmez. Haklarını kazanmak için, gerektiğinde mücadele vermiş bir kenttir; mücadeleyi de bilir. Bu sebeple beni çok iyi anlayacağınızı, uzaklarda bir hapishane hücresinde sizlere duygularını yazan kardeşinizi bağrınıza basacağınızı da ben biliyorum" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN ZULÜMLERİNİ ARTIRIYORLAR"

"Bizi siyaset yapmaktan, milletin sesine ses olmaktan men etmeye çalışıyorlar kardeşlerim" diyen İmamoğlu, "Benim ve mesai arkadaşlarımın suçsuz, günahsız yere tutsak edildiğimizi tüm Türkiye biliyor. Amaçları bizim halka hizmet etmemizi engellemek, bu millet için siyaset yapmaktan uzak tutmak. Ama bunu başaramayacaklarını, milletin akın akın meydanlara koşarak iradesine sahip çıkmasıyla gördüler. O yüzden her gün zulümlerini arttırıyorlar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Onlar bugün, zalimler zümresine adlarını yazdırıyorlar. Bunu biz yapmıyoruz. Kendi kendilerini bu hallere düşürdüler. Ellerine yüzlerine bulaştırdıkları ekonomi, mutfaklarda boş kalan tencereler, istediğine vurmak için sopaya dönüştürülmüş hukuk sistemi, kadim kurumlarımızı ve değerlerimizi çürüttüler."

"HERKESE CEZA YAĞDIRMAYA BAŞLADILAR"

Açıklamasında iktidara eleştirilerde bulunan İmamoğlu, şunları ifade etti: "Bile isteye, milli iradeyi hiçe sayarak, bu canım ülkeyi sadece kendileri ve yandaşları için yaşanabilir, diğer herkesin sıkıntı çektiği bir hale getirdiler. Yetmedi; koltuklarını kaybetmek korkusu ile titreyerek, karşılarına dikilen herkese ceza yağdırmaya başladılar. Onlar zalim oldular, bizler mazlum. Onlara zalimlik çok yakıştı. Biz ise onlar gibi zalim olmaktansa, mazlum olmayı tercih ederiz. Yüz yıllardır bu şehrin yalnızlığına tanıklık eden Bayburt Kalesi şahittir ki; Bayburt halkı devletini sever, devletine itaat eder. Fakat Bayburt halkı da ister ki devleti âdil olsun, hakkaniyetli olsun.”"

"YENİDEN BİRLİK OLMAYI ÖĞRENECEĞİZ"

"Bugün geldiğimiz noktada, saygınlığını ve güvenilirliğini yitirmiş, bin yıllık devlet geleneğini baş aşağı etmiş, devletin içini boşalmış bir iktidar eliyle, sizlerin güveninin de sarsıldığını çok iyi biliyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Merak etmeyiniz kardeşlerim. Güvendiğimiz, sırtımızı yasladığımız devlet geleneğimizi, birlikte yeniden inşa edeceğiz. Yeniden ‘devlet ebed müddet’ diyeceğiz, yeniden birlik olmayı öğreneceğiz. Onlar zulümlerini artırdıkça biz yeniden dirileceğiz, meydan meydan çoğalacağız. Bu dirilişte yanımızda olursanız, bu yolculuk güzel olacak. Siz varsanız, her şey çok güzel olacak. Her şey Bayburt’ta çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak…”