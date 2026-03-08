İmamoğlu'ndan ilk duruşma öncesi videolu mesaj: "Derdimin millet olduğunu anlatmak istedim"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 402 sanıklı İBB davasının yarın görülecek ilk duruşması öncesi mesaj yayımladı. İmamoğlu, siyasete neden girdiğini ve derdinin ne olduğunu anlattığı bir video yayımladı.

İmamoğlu, video mesajının linkini paylaştığı sosyal medya postuna şu notu düştü:

"Bir yıl sonunda duruşma aşamasına geldik. Bir yıldır haksız yere tutsak haldeyiz.

Yarın mahkeme salonunda olacağız ve ben savunma yapmayacağım, yargılayacağım.

Duruşma öncesi neden siyasete girdiğimi, derdimin millet olduğunu anlatmak istedim."