İmamoğlu'ndan imza kampanyası mesajı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla imza kampanyasına destek istedi.

İmamoğlu'nun serbest kalarak cumhurbaşkanı adayı olmasını ve erken seçimi isteyen imza metnini paylaşan İmamoğlu, "Gelecek güzel günlerde senin de imzan olsun. Bir imza neyi değiştirir diye düşünme, milletin önünde kimse duramaz" dedi.