İmamoğlu'ndan imza kampanyası mesajı
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 28 milyon imza hedeflenen imza kampanyasına destek istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla imza kampanyasına destek istedi.
İmamoğlu'nun serbest kalarak cumhurbaşkanı adayı olmasını ve erken seçimi isteyen imza metnini paylaşan İmamoğlu, "Gelecek güzel günlerde senin de imzan olsun. Bir imza neyi değiştirir diye düşünme, milletin önünde kimse duramaz" dedi.
Gelecek güzel günlerde senin de imzan olsun.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 8, 2025
Bir imza neyi değiştirir diye düşünme, milletin önünde kimse duramaz. Milli iradeye özgürlük ve erken seçim için bu linkteki formu indirerek imza atabilir: https://t.co/Ho1gmeYG5d
✅ Ardından imza@chp.org.tr'ye gönderebilirsiniz: pic.twitter.com/uhb0SfUQGa