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İmamoğlu'ndan Instagram sansürüne tepki: Bir an önce açılmalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Instagram'ın bir an önce açılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "İletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı" dedi.

Güncel
  • 02.08.2024 13:08
  • Giriş: 02.08.2024 13:08
  • Güncelleme: 02.08.2024 13:59
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Instagram sansürüne tepki: Bir an önce açılmalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, sosyal medyanın pek çok farklı amaçlar kullanıldığını ifade etti.

Instagram'ın bir an önce açılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "İletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Erdoğan, Instagram’a erişim engelini aştı
Basın meslek örgütlerinden Instagram sansürüne tepki: "Sistematik saldırı"
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