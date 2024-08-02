İmamoğlu'ndan Instagram sansürüne tepki: Bir an önce açılmalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, sosyal medyanın pek çok farklı amaçlar kullanıldığını ifade etti.

Instagram'ın bir an önce açılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "İletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı.