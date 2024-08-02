İmamoğlu'ndan İsrail Dışişleri Bakanı'na: Demokrasiyi elinde çocuk kanı olanlardan öğrenecek değiliz

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın kendisini etiketleyerek yaptığı açıklamaya yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın İmamoğlu'nu etiketleyerek yaptığı açıklamaya yanıt verdi. İmamoğlu, "Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz" dedi.

İmamoğlu, Katz'a yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.



Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz.



Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman. https://t.co/JPDtDaPqNe — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 2, 2024

KATZ NE DEMİŞTİ?

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

"@RTErdogan

, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor.

Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor.

Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim.

@ekrem_imamoglu"