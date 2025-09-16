İmamoğlu'ndan İsrail ve ABD'ye 'Gazze' tepkisi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de kara harekatına başlamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Gazze’de İsrail’in insanlığa karşı işlediği suç durmuyor, bitmiyor daha da ağırlaşıyor. İsrail, yıllardır Filistin halkını evlerinden, yurtlarından etti, aç bıraktı; şimdi de hayatta kalanları hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

"Tanklar kent merkezine girdi, hava saldırıları sürüyor, masum çocuklar, suçsuz siviller hayatını kaybediyor. Bu, vicdanı olan hiçbir insan tarafından kabul edilemez" diyen İmamoğlu, İsrail ve ABD'ye şu sözlerle tepki gösterdi:

"Netanyahu ve İsrail yönetimi, savaş, işgal ve ölüm politikalarıyla tarihe kara bir leke bırakıyor. Ve dünya hala sessiz… Başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun suskunluğu bu kanın sorumluluğunu paylaşmak anlamını taşıyor."

"Barış, adalet ve insan hayatı artık daha fazla bekleyemez" diyen İmamoğlu, "Uluslararası aktörler, insanlığa karşı işlenen bu suçlara ortak olmayı bırakıp sorumluluklarını yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı.