Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İmamoğlu'ndan İstanbul Barosu başkanı seçilen Kaboğlu'na tebrik

İstanbul Barosu seçimlerinin ardından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baro seçimini kazanan Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı İbrahim Kaboğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu, "Hakkın, hukukun, adaletin en büyük talep olduğu bugünlerde faaliyet yürütecek baromuza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 20.10.2024 20:21
  • Giriş: 20.10.2024 20:21
  • Güncelleme: 20.10.2024 20:26
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan İstanbul Barosu başkanı seçilen Kaboğlu'na tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Barosu seçimlerinin ardından açıklama yaptı. Baro seçimini kazanan Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı İbrahim Kaboğlu'nu tebrik eden İmamoğlu, "Baromuza teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Hakkın, hukukun, adaletin en büyük talep olduğu bugünlerde faaliyet yürütecek baromuza başarılar diliyorum."

BirGün'e Abone Ol