İmamoğlu'ndan İstanbul Barosu başkanı seçilen Kaboğlu'na tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Barosu seçimlerinin ardından açıklama yaptı. Baro seçimini kazanan Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı İbrahim Kaboğlu'nu tebrik eden İmamoğlu, "Baromuza teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Hakkın, hukukun, adaletin en büyük talep olduğu bugünlerde faaliyet yürütecek baromuza başarılar diliyorum."