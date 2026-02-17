İmamoğlu'ndan "İstanbul'da 39'uncu eylem" çağrısı
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yarın Ataşehir'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Ataşehir oldu. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından mitinge çağrı yaptı.
İmamoğlu, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yarın İstanbul’da 39. eylemde, 39. ilçedeyiz.
Ataşehir’deyiz!
İstanbul tarih yazdı, yazmaya devam ediyor."
Yarın İstanbul’da 39. eylemde, 39. ilçedeyiz.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) February 17, 2026
Ataşehir’deyiz!
İstanbul tarih yazdı, yazmaya devam ediyor. pic.twitter.com/DlWu5wOraQ