İmamoğlu'ndan "İstanbul'da 39'uncu eylem" çağrısı

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Ataşehir oldu. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından mitinge çağrı yaptı.

İmamoğlu, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yarın İstanbul’da 39. eylemde, 39. ilçedeyiz.

Ataşehir’deyiz!

İstanbul tarih yazdı, yazmaya devam ediyor."