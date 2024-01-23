İmamoğlu'ndan "İstanbul'da ilkler ve enler" listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da ilkler ve enler"i paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da ilkler ve enler"i paylaştı.

Başkanlığı döneminde yapılan faaliyetleri sosyal medya hesabından listeleyen İmamoğlu, paylaşımına "İstanbul’da ilkler ve enler dönemi" notunu ekledi.

İmamoğlu'nun paylaşımında yer alan ilkler ve enler şu şekilde:

“İstanbul, tarihinin en çok metro yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok altyapı yatırımı yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok yeşil alan yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok sosyal proje yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok çevre yatırımı yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en şeffaf ve liyakatli dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en ciddi şehir planı yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok kentsel dönüşüm yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok kültür sanat etkinliği yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok meydan yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok sokak hayvanlarına bakım yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok deniz ulaşımı yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok halk ekmek üretilen dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok otopark yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok imar ve tapu çözümü üretilen dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok özel sektörde istihdam üretilen dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok tarım desteği olan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin ilk kreş ve yurt yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinde ilk kez ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına Halk Süt dağıtılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin ilk kent lokantaları açılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok burs verilen dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok cadde düzenlemesi yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok spor etkinliği yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok spor yatırımı yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok kütüphane yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok dayanışma projesi üretilen dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinde ilk kez annelerin ücretsiz yolculuk yaptığı dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinde en çok kadınlara ve gençlere özel projelerin geliştirildiği dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinde ilk kez çöpten enerji üretilen dönemini yaşıyor.”