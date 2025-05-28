İmamoğlu'ndan İstanbul'un Fethi videosu: İstanbul'un muhafızları bu emaneti korumak için mücadeleye devam edecek
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü" vesilesiyle kutlama mesajı paylaştı. İmamoğlu, "İstanbul'un muhafızları bu emaneti korumak için mücadeleye devam edecek" dedi.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü" vesilesiyle kutlama mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından Ekrem İmamoğlu adına yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'un muhafızları bu emaneti korumak için mücadeleye devam edecek. İstanbul'u bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve bu şehrin, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden ecdadımızın ruhları şad olsun."
İstanbul'un muhafızları bu emaneti korumak için mücadeleye devam edecek.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 28, 2025
İstanbul'u bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve bu şehrin, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden ecdadımızın ruhları şad olsun.
Ekrem İmamoğlu pic.twitter.com/g6jpflWsSQ