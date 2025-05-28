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İmamoğlu'ndan İstanbul'un Fethi videosu: İstanbul'un muhafızları bu emaneti korumak için mücadeleye devam edecek

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü" vesilesiyle kutlama mesajı paylaştı. İmamoğlu, "İstanbul'un muhafızları bu emaneti korumak için mücadeleye devam edecek" dedi.

Güncel
  • 28.05.2025 23:29
  • Giriş: 28.05.2025 23:29
  • Güncelleme: 28.05.2025 23:32
Kaynak: ANKA
İmamoğlu'ndan İstanbul'un Fethi videosu: İstanbul'un muhafızları bu emaneti korumak için mücadeleye devam edecek

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü" vesilesiyle kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından Ekrem İmamoğlu adına yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un muhafızları bu emaneti korumak için mücadeleye devam edecek. İstanbul'u bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve bu şehrin, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden ecdadımızın ruhları şad olsun."

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