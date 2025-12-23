Giriş / Abone Ol
İmamoğlu'ndan Kağıthane çağrısı: Salonlarda değil, meydanlardayız!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yarın akşam Kağıthane’deyiz. Yine bir arada, yine hukuksuzluğa karşı olacağız. Salonlarda değil, meydanlardayız!" diyerek Kağıthane mitingine çağrı yaptı.

  • 23.12.2025 23:43
  • Giriş: 23.12.2025 23:43
  • Güncelleme: 23.12.2025 23:47
Fotoğraf: ANKA

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de gerçekleştirilecek mitinge çağrıda bulundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın akşam Kağıthane’deyiz. Yine bir arada, yine hukuksuzluğa karşı olacağız.

Salonlarda değil, meydanlardayız!"

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 77'ncisi, 24 Aralık Çarşamba günü İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirilecek. Miting, Kağıthane Merkez Meydanı’nda saat 19.30’da başlayacak.

